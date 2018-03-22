Заброшенную башню перестроили в современное жилье.

В лондонском районе Кеннингтон находится один из самых известных частных домов города, расположенный в старой водонапорной башне. Заброшенная башня XIX века была куплена двумя британскими архитекторами в 2011 году. Покупка башни обошлась им в 380 000 фунтов стерлингов, после чего в ходе 8-месячного ремонта и перестройки в башню было вложено еще 2 000 000 фунтов. В итоге появилось современное жилье с четырьмя спальными комнатами, большими панорамными окнами, лифтом, тренажерным залом и террасой на крыше. Продать здание не удалось ни за 6,5 миллионов фунтов, ни за 4,75 миллиона, а потому вскоре от этой идеи отказались и стали сдавать дом в аренду. Теперь провести ночь в уникальном доме, получив доступ ко всем его комнатам, можно за 175 фунтов.