Необычный домик из бетона в Аргентине.

Дом S+J House для загородного отдыха в приморском районе Коста — Эсмеральда, в 13 километрах к северу от города Пинамар и четырех часах езды от Буэнос — Айреса, Аргентина, построен в 2016 году по проекту архитектора Лучано Крук (Luciano Kruk). Дом принадлежит двум семьям, которые пожелали иметь комфортный дом с небольшими требованиями к обслуживанию для собственного отдыха во время отпуска, в то же время и для сдачи его в аренду. Дом находится на пологом склоне густой сосновой рощи.