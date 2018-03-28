Современная вилла на юге Словакии.

На юге Словакии часто строятся дома с так называемыми «башнями» и удлинёнными открытыми верандами, напоминающими крытый тротуар на южной стороне дома. Архитекторы из Pokorny Architekti реализовали этот элемент в современной вилле в одном из пригородов Братиславы. Архитектурная концепция этого дома проста: все, что важно в доме, имеет контакты с южной стороной и садом. У дома простая форма с возвышением в центральной части, где расположены две спальни и высокая односкатная крыша, формирующая двухсветную гостиную. Очень светлый и просторный интерьер отделан дубом, фасады оштукатурены и покрыты канадским кедром. Основные конструкции дома выполнены в сборном варианте из деревянных конструкций.