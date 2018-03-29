Изюминкой квартиры является мебель XVIII века и уникальные предметы интерьера подаренные самим Сальвадором Дали.

Великолепная квартира, каждая деталь которой — воплощение стиля и вкуса, подстать личности, которая в них жила. Вашему вниманию представлены апартаменты Коко Шанель. Законодательница моды, которая лично принимала участие в создании неповторимого интерьера. Ее работа в тандеме с талантливым каталонским художником Josep Maria Sert придали обычной квартире неповторимый шарм. Изюминкой квартиры является мебель XVIII века и уникальные предметы интерьера подаренные самим Сальвадором Дали. Здесь, легендарная Коко Шанель работала и принимала гостей. Квартира расположена непосредственно над фирменным бутиком Chanel и находится в Париже, по адресу: улица Cambon, 31.