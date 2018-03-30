Шикарный дом, в котором можно провести хорошую семейную жизнь.
Небольшой с виду домик охотничьего типа, построенный из белого кедра в сочетании с металлическими элементами темного цвета, органично вписывается в канадские лесные массивы.
Небольшой с виду домик охотничьего типа, построенный из белого кедра в сочетании с металлическими элементами темного цвета, органично вписывается в канадские лесные массивы.
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