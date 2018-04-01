Крутой пентхаус в Майами Бич, в котором можно хорошо отдохнуть.

Пентхаус в Майами Бич, штат Флорида, занимает целый этаж жилого дома. Над апартаментами находится терраса с видом на город и океан. Оформлением занималась компания Smiros & Smiros Architects. Современный дизайн апартаментов просматривается в каждой детали: фасадное остекление, деревянные полы светлых оттенков, глянцевые потолки, нейтральные и природные оттенки отделочных материалов, мебель в светлых тонах. Изюминка гостиной, ее цветовой акцент – кофейный столик от Duffy London. Это настоящее произведение искусства, напоминающее океанские глубины, создано послойным соединением дерева и стекла. Теплые деревянные элементы просторной кухни отделаны каррарским мрамором. В хозяйской спальне стены также отделаны мрамором. Украшением здесь служат зеркала в деревянных оправах и два эксклюзивных умывальника. Красный цвет мебели на террасе дополняет бирюзу бассейна и океана.