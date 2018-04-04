Этот деревянный дом, вернее пристройка к уже существующему дому, построен в поселке ближнего Подмосковья.

Этот деревянный дом, вернее пристройка к уже существующему дому. Далее приводим пояснения автора проекта – архитектору-дизайнеру Алине Ротенберг. "Я очень люблю скромную жизнь уединенных дачных поселков, где совершенно забываешь обо всех страстях, разрывающих мир на части, о времени и его быстротечном течении. Проектировать в этих поселках дома и с возможностью раскрыть душу заказчика в новом интерьере, это всегда большая удача для дизайнера. Дом был придуман, спроектирован и построен именно для конкретной семьи с учетом маленького участка с вековыми соснами и главным условием было не срубить ни одного дерева, поэтому дом просто вписали между деревьями. Задача была не из легких, но как мне кажется, у нас получилось. Материал клееный брус и все материалы для внутренней отделки использованы с учетом экологии…".