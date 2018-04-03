В городе, где полгода лежит снег, есть необычный музей — единственный в мире Музей Солнца.

В городе, где полгода лежит снег, есть необычный музей — единственный в мире Музей Солнца. В нём рассказывается о Солнце, которое для всех народов в разные времена было источником жизни, света, символом плодородия, существования, воплощением сверхъестественных божественных сил. Рассвет связывался с началом и новой жизнью, закат — с финалом не только дня, но и жизненного цикла, смертью. Зиму и наступление длинной ночи люди издревле ассоциировали с временной смертью Природы, а весну, когда дни увеличивались, появлялось больше света, приходило тепло — с пробуждением и победой над Тьмой. А кто нёс тепло? Конечно же солнце. Без него не будет никакой победы над тёмной стороной, а значит и всей жизни. Люди прославляли Солнце как источник всего-всего, что у них есть, благодарили его за существование и просили не оставлять в будущем. Отсюда и такое внимание к солнцу у всех народов, его особый культ и почитание.