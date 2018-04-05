Два месяца ушло на то, чтобы превратить заброшенный дом в роскошное жилье.

Один из пользователей сети поделился фотографиями дома в Сиэтле, который он купил вместе со своим приятелем с целью перепродажи. Дом был куплен на аукционе и представлял собой печальное зрелище, так как в нем давно никто не жил. В нем была куча старого хлама и он нуждался в хорошем ремонте, но именно это сделало его дешевым. Два месяца ушло на то, чтобы превратить заброшенный дом в уютное жилье, которое нашло своих новых хозяев всего спустя пять дней после подачи объявления о продаже.