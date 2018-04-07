Современное университетское общежитие в Копенгагене, в котором чувствуешь себя как дома.

Университетское общежитие Tietgenkollegiet, спроектированное студией Lundgaard & Tranberg Arkitekter, находится в Эрестаде — самом современном и быстро развивающемся районе Копенгагена, Дания. Рассчитанное приблизительно на 400 студентов, здание претендует на то, чтобы быть знаковым проектом международного формата, реализуя идею «общежития будущего». Круглое в плане сооружение составлено из выступающих объёмов, которые соответствуют внутренней структуре, содержащей отдельные жилые помещения. Круглая форма — символ равенства, отражающий общественный характер здания — противопоставлена персональному, частному предназначению отдельных пространств. Концептуальная идея проекта — встреча коллектива и человека, способность существовать вместе, сохраняя индивидуальность. Это то, что присуще общежитию как типу здания изначально. Цилиндрический объём ориентирован на внутренний двор. С улицы в него можно попасть через открытые проходы, которые содержат также лестницы, ведущие к пяти секциям здания. На каждом этаже такой секции находится двенадцать жилых помещений, организованных вокруг общей области и кухни.