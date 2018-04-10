В современном мире каждому человеку обязательно нужно место, где он может уединиться, побыть с самим собой и своими мыслями в тишине.

В современном мире каждому человеку обязательно нужно место, где он может уединиться, побыть с самим собой и своими мыслями в тишине, забраться в свою комнату или свой гараж... ну или пещеру. Как сделал наш пещерный человек Анджело Мастропьетро. Правда, он совсем не неандерталец, а вполне себе современный мужчина. 37-летний бизнесмен, которому недавно поставили диагноз «рассеянный склероз», решил бросить нервную работу, изменить образ жизни и построить дом своей мечты в графстве Вустершир, Великобритания, в пещере, возраст которой достигает 250 миллионов лет.