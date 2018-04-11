Дома в Канаде за миллионы долларов стоят заброшенными и одинокими.

В июне 2013 года проливные дожди привели к наводнению в канадской провинции Альберта и одним из наиболее пострадавших стал район в пригороде Калгари. Хай-Ривер, где были расположены в основном дома за миллионы долларов, был покинут жителями. Люди побоялись возвращаться в свои дома и они стоят заброшенными. 94 дома приобрело правительство, 54 были или будут снесены, 26 особняков выставлены на продажу, судьба еще 14 остается неопределенной. Программа переселения обошлась правительству в 92,9 млн. канадских долларов (66,8 млн.$).