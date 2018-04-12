Этот дом станет твоей мечтой, и ты захочешь там поселиться!

Этот дом станет твоей мечтой, и ты захочешь там поселиться! Кто бы мог подумать, что когда-то обычные строительные краны превратятся в эффектные дома. В столице Нидерландов старому крану подарили вторую жизнь, и теперь он едва ли не самое желанное жилище для туристов. В Амстердаме появились необычные 3-этажные апартаменты, которые обойдутся тебе в 840 долларов за ночь. Поверь, такой дом стоит этих денег, ведь кроме невероятного вида из окна у него есть две спальни, кухня, обеденная зона, ванная комната и балкон.