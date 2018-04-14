Необычное жилье в Тель-Авиве с видом на море.

Проектное бюро Pitsou Kedem Architects реализовало очередной достойный проект в Тель-Авиве, Израиль. Резиденция площадью 100 квадратных метров представляет собой не что иное, как современную пещеру. Этой квартире уже несколько сотен лет, а каждая стена в ней имеет свою историю и характер. Проект реставрации подарил возможность объединить комнаты резиденции, открыть пространство и вид на море, а также избавиться от тёмных участков, никогда не видавших солнечного света. Многочисленные слои отделки сняли с арочного потолка, покрыв его белой штукатуркой. А вот купол в зоне кухни наоборот очистили от имеющейся штукатурки, на контрасте обнажив его оригинальную красоту. Новый бетонный пол выровнял былую разницу в уровнях. В квартире преднамеренно нет дверей, за исключением лишь ванной комнаты — все арочные проёмы акцентированы чёрным цветом.