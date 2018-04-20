Убедитесь в гениальности этого дома, взглянув на фото.

Говорят, что нельзя судить книгу по обложке, тоже самое можно сказать и об этом крошечном домике, расположенном в Японии. Спроектировали его архитекторы компании Mizuishi Architects Atelier. В их распоряжении был совсем небольшой кусочек земли размером в 55 кв.м, находящийся между рекой и дорогой. В результате дом получил такую узкую треугольную форму. Несмотря на то, что снаружи дом кажется совсем уж крошечным, внутри он довольно просторный. В треугольном домике есть два этажа: со спальней и кухней на первом; и гостиной и маленькой игровой на втором этаже. Все стены окрашены в белый цвет, что зрительно расширяет пространство. Убедитесь в гениальности этого дома сами, взглянув на фото.