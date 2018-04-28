Эти отели расположены в абсолютно разных точках планеты.

Представляем вашему вниманию список отелей, составленный журналом "Elite Traveler", из окон которых открывается поистине впечатляющий вид на завораживающую красоту природы или знаменитые городские достопримечательности. Эти отели расположены в абсолютно разных точках планеты, так же и номера этих отелей тоже отличаются, одни из них совсем обычные, а другие класса люкс, но всех их объединяет потрясающий вид из окна. Можно расслабиться и помечтать. Из номеров отеля Jade Mountain, который расположен над шикарным пляжем Anse Chastanet в Сент-Люсии, открываются потрясающие виды на горы Гросс-Питон и Пти-Питон.