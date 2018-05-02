Магические общины диких зверей, живущих в заброшенных коттеджах.

Это серия "Дом в лесу" фотографа Кая Фагерстрома. Он запечатлел магические общины диких зверей, живущих в заброшенных коттеджах вокруг его домика в лесах Финляндии. Владельцы этих домов переехали или умерли, дома начали разрушаться, и теперь там царит запустение — если не обратить внимание на следы маленьких лапок на пыльных поверхностях! Сквозь разбитые окна и сломанные стены Кай сфотографировал лисиц, белок, сов, барсуков и полевок. Для приманки фотограф использовал оПрехи — и часами ждал нужных кадров.