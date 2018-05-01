Шикарное жилье в северной Португалии.

Quinta do Fortunato — усадьба, расположенная в Мейшеду, одном из живописных районов северной Португалии. Два полуразрушенных здания, использовавшиеся в качестве сельскохозяйственных построек, были модернизированы и расширены архитекторами студии José Luís Veloso. В обоих зданиях авторы проекта стремились сохранить и подчеркнуть фрагменты старых построек, добавив к ним новые объёмы. Архитекторам удалось найти гармоничное соотношение между старыми и новыми формами, создав пространства, в которых современные конструкции мирно соседствуют с элементами народной архитектуры Альто-Миньо, этого древнего региона Португалии. Старые каменные стены были частично обновлены, поскольку находились в состоянии сильного разрушения. Новые надстройки выполнены из дерева, бетона и стекла, эффектно подчеркнувших грубую фактуру первоначальной кладки.