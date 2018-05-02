Обновленное здание старшей школы в Мельбурне.

Компания McBride Charles Ryan представила проект обновления старшей школы в городе Мельбурне, Австралия. Новое здание включает целый ряд помещений для занятий школьников и преподавателей, а также научный центр. Круглая форма сооружения была выбрана неслучайно, она основывается на оригинальном плане постройки. Однако, вместо повторения окружностей, в интерьере дизайнеры использовали сложную геометрию и яркие цвета. Это решение сразу привлекает внимание посетителей и создаёт контраст с приглушёнными тонами внешней структуры. Спокойная и не выразительная постройка снаружи, она будит фантазию и желание к знаниям, как только оказываешься внутри. Всплеск цвета напоминает о свежих и значительных открытиях. Школа становится местом, где каждый день находят что-то новое и интересное.