Ни для кого не секрет, что для устранения последствий стресса, бессонницы и нормализации давления, лучше завести аквариум с рыбками, чем пистолет.

Ни для кого не секрет, что для устранения последствий стресса, бессонницы и нормализации давления, лучше завести аквариум с рыбками, чем пистолет. Аквариум – уникальный способ полного расслабления и ухода от действительности. А еще он может стать отличным аксессуаром, украшающим ваш дом. 22 удивительных дизайнерских аквариума, представленных ниже, самое яркое тому доказательство. И хотя опытные аквариумисты скажут, что аквариум нужно подбирать под рыбок, которых вы планируете туда заселить, а не наоборот, представленные ниже творческие концепты имеют право на существование, дальнейшую доработку или вольную интерпретацию.