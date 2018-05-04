Неподалеку от хребта Сан-Хасинто в Калифорнии художник Дуг Эткен построил загородный дом в стиле ранчо, полностью покрытый зеркалами.

Неподалеку от хребта Сан-Хасинто в Калифорнии художник Дуг Эткен построил загородный дом в стиле ранчо, полностью покрытый зеркалами. Это сооружение так и названо — «Зеркало». Дом создает невероятный визуальный эффект, отражая все, что находится рядом с ним. А ведь вокруг него горы и целая долина! Этот домик является частью выставки уличного искусства, в котором принимают участия 15 художников. Настоящее чудо, по-другому не скажешь! Только взгляните!