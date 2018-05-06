Возьмите за идею какой-нибудь из этих вариантов и порадуйте своего ребенка, а может быть и себя.

Каждый в детстве мечтал о своём тайном уголке, где можно спрятаться от родителей. Многие из нас строили шалаши из стульев, одеял и жили там. Но не только детям нужно такое укромное место, и взрослые будут не против спрятаться от суеты. Представляем вам 15 потайных комнат, которые хотел бы иметь в собственном доме каждый. Возьмите за идею какой-нибудь из этих вариантов и порадуйте своего ребенка, а может быть и себя.