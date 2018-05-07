"Мы разные, но мы вместе" - под таким слоганом могло проходить строительство резиденции в Мадриде от студии Z4Z4.

"Мы разные, но мы вместе" - под таким слоганом могло проходить строительство резиденции в Мадриде от студии Z4Z4. Красная линия проекта - желание клиентов отразить противоборствующие стороны характеров. Состоятельная семья из Испании решила построить дом, который отражал бы их любовь к путешествиям и одновременно был бы просто комфортным и уютным. За работу взялись сотрудники архитектурного бюро Z4Z4 AAA, создавшие резиденцию Tobogan в Мадриде. Площадь дома составила 512 кв. м., он расположился на склоне холма. Один из уровней особняка приподнят над землей, благодаря чему кажется, что дом будто парит над землей.