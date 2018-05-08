В дубайском порту Рашид произошло грандиозное открытие отеля на британском королевском лайнере Queen Elizabeth 2.

В дубайском порту Рашид произошло грандиозное открытие отеля на британском королевском лайнере Queen Elizabeth 2. Изначально судно использовалось по прямому назначению и на протяжении 50 лет было самым популярным и знаменитым круизным лайнером. Однако компания CFC выкупила судно у британской организации Cunard и решила сделать из него отель класса люкс. Реставраторы постарались не нарушать изначальный исторический дизайн и при этом добавили некоторые нововведения. Предлагаем вам взглянуть на шикарный вид нового отеля в Дубае.