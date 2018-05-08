Богдан Гирбован - румынский фотограф, который в своих работах исследует проблемы идентичности.

Богдан Гирбован - румынский фотограф, который в своих работах исследует проблемы идентичности. И если Эльдар Рязанов тонко намекал нам на убогую безликость блочных многоэтажек, то Гирбован своим проектом стремится показать, что любое жилище, даже самое типовое, зависит только от своих обитателей. Фотограф выбрал обычную грустную многоэтажку в Бухаресте и сделал снимки жителей однокомнатных квартир одинаковой планировки на всех десяти этажах.