В течение последнего времени окружающий нас природный мир оказался очень сильно изменен и, местами, уничтожен.

Одной из главных достопримечательностей курортного города Далат во Вьетнаме является причудливый дом-гостиница под названием Hang Nga Guesthouse, который в народе больше известен как "crazy house" (безумный дом) - настолько он необычен. Здесь вашему взору предстанут извилистые комнаты, соединенные разнообразными лестницами и переходами, окна неправильной формы, фигуры животных, служащие каминами, бра в виде фонариков и многое другое. Этот дом спроектировала архитектор по имени Данг Вьет Нга - дочь вьетнамского партийного вождя, прожившая 14 лет в Москве. Сама Данг Вьет Нга вот как описывает историю создания и философию дома: