Заброшенная башня, которая манит своей невероятной атмосферой.

Заброшенная башня, которая манит своей невероятной атмосферой. В бангкокском районе Саторн на целых 49 этажей и 185 метров возвышается одно из самых известных заброшенных зданий города — Уникальная башня Саторна (Sathorn Unique). В начале 1990-х годов Таиланд переживал крупнейший экономический подъем в своей истории. В это время изобилия Бангкок начал демонстрировать свою стабильность, строя высотные здания. Далее последовал азиатский финансовый кризис 1997 года, и экономический успех Таиланда прекратился: деньги обесценились буквально за ночь. Можно, конечно, и грянувшим кризисом объяснить, почему столь грандиозное здание бросили, но история строительства и забвения башни Саторна чуть сложнее.