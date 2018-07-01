Невероятно красивое ранчо, которое манит к себе, как и на просторы вокруг него.

Невероятно красивое ранчо, которое манит к себе, как и на просторы вокруг него. Архитектурное бюро Christopher Architecture & Interiors представило завершенный проект дома в городке Джаспер, штат Алабама, США. В данном проекте сложные элементы ландшафта органично вписаны в конструкцию дома. Современный стеклянный фасад от Nelson Glass ориентирован на озеро. Дизайнеры намеренно оставили его открытым, так как меняющийся пейзаж за окном задает тон настроению внутри дома. Вход в дом выполнен в более традиционном деревенском стиле. Спальни расположены недалеко от входа, что обеспечивает приватность. Небольшие зоны общего пользования имеют открытую планировку. Красота интерьера не уступает его функциональности.