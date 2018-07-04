Современный дом-сарай в Калифорнии.

Этот современный дом-сарай представляет собой модный взгляд на классическую форму, полностью обновленную для современной жизни. Большое пространство в центре дома напоминает объем амбара, но с минималистскими формами и с изысканными и тонкими деталями, которые соответствуют всему спектру деятельности от повседневной жизни семьи до самых разных развлечений. Сам особняк был построен в 1980-х годах в эклектичной стилистике. Новый владелец дома, коллекционер предметов искусства, полностью перестроил его под свои потребности и вкусы.