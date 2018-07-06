Во Франции в местечке Отрив департамента Дром есть уникальное сооружение, построенное почтальоном Фердинандом Шевалем в одиночку.

Во Франции в местечке Отрив департамента Дром есть уникальное сооружение, построенное почтальоном Фердинандом Шевалем в одиночку. На строительство своей мечты Фердинанд потратил 33 года (с 1879 по 1912 год). В этом человеке удивительным образом сочетались такие качества как мечтательность и небывалая сила воли, упорство в достижении цели. Будучи почтальоном, он каждый день проходил путь длиною в 32 км по жаре. С некоторых пор во время ежедневных хождений у него стали возникать видения прекрасных мифических дворцов. Этот факт многие истолковывают по-разному: кто-то считает, что во всем виновата сильная жара, кто-то видит причину видений в неудержимой фантазии Фердинанда. Но как бы то ни было, однажды, споткнувшись о камень, коих было превеликое множество (когда-то здесь было морское дно), Шеваль заметил, что камень очень красив. Взяв камень домой и поразмышляв какое-то время, он вернулся на то же место, увидел что все камни так же красивы, и понял, что это для него знак начать самому возводить прекрасный дворец. Таким образом, он стал собирать камни и изучать архитектуру всех стилей и времен. Как и всякий дилетант, он не имел предрассудков по поводу того или иного стиля, в одинаковой степени восхищаясь то восточным стилем, то модерном и т.д. Постепенно камней у Фердинанда становилось все больше: поначалу он носил их в карманах, потом в корзинах и в конечном итоге для перевозки камней приобрел тачку. Перевозка камней заняла 20 лет, после чего Фердинанд ушел в отставку и принялся за строительство. Местные жители не видели в Шевале будущего гения и относились с явным непониманием к тому, что он завалил свой сад камнями. Но по мере того, как сооружение росло, они меняли свое отношение к "сумасшедшему соседу". Сделанный из камней, цемента и проволоки дворец Шеваля напоминал невообразимую смесь всевозможных стилей и мест - Ближний Восток, Китай, Алжир, а также можно было заметить влияние Антонио Гауди. Со временем дворец стал местной достопримечательностью, известной как "Идеальный Дворец Шеваля", и Фердинанд при жизни успел побыть продавцом входных билетов для желающих лицезреть его творение. Чтобы Идеальный Дворец не остался в истории всего лишь как местная достопримечательность, Фердинанд написал автобиографию, основная идея которой выражена в таких словах: "Неважно, какого вы возраста и чего хотите достичь. Пока вы достаточно смелы, стойки и готовы упорно работать, вы непременно добьетесь успеха". А теперь фотографии самого Дворца: