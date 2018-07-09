Небольшой загородный дом в Латвии.

Небольшой частный дом расположен в живописном месте в 30 км от Риги. Участок граничит с лесом и расположен недалеко от Рижского залива. Отдельное расположение построек (дом и гараж) на участке обусловлено тем, что они возведены на существовавших ранее фундаментах. Постройки объединены террасой. Дом функционально поделен на две части: основная и гостевая зоны. Связь между зонами осуществляется посредством крытого прохода сквозь здание, который визуально соединяет двор с лесом. Для наружной отделки и покрытия террасы использовалась латвийская амбарная доска, пропитанная гидрофобным составом. Крыша и фасады дома отделаны стальными фальцевыми панелями цвета антрацит. Со стороны гостевой части дома сделан небольшой навес и мини-терраса для хранения дров для дровяной печи в гостиной. На террасе со стороны основной спальни размещен уличный душ.