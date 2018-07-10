Дом площадью ровно 100 квадратных метров построен в сельском районе в окружении малоэтажной застройки разреженной плотности, теплиц и огородов.

Дом площадью ровно 100 квадратных метров построен в сельском районе в окружении малоэтажной застройки разреженной плотности, теплиц и огородов. Два «столба», расположенные на нижней и верхней части склона, объединены белым минималистским объёмом на верхнем уровне. Всего в доме четыре спальни, общая зона открытой планировки и студя фотографа для владельца. При строительстве использованы местные материалы и рабочие, что позволило вложиться в относительно небольшой бюджет. В результате же получился эффектный современный дом, красивый, удобный и недорогой.