После смерти Пабло Эскобара особняк не просто опустел, но буквально из райского уголка превратился в руины.

Колумбийский кокаиновый король Пабло Эскобар во время расцвета своей кокаиновой империи владел по неофициальным данным 30 млрд долларов США. На его счету были частные дома, дорогие машины, особняки и яхты, но из всего своего имущества по-настоящему любил он только своей небольшой особняк в районе Медельин (Колумбия), где Эскобар рос. После смерти (в 1993 году) особняк не просто опустел, но буквально из райского уголка превратился в руины. Сегодня здесь с трудом, но все же можно узнать прежнюю роскошь. Сам участок и разрушенное здание дома используется в качестве пейнтбольной арены. Владельцы готовы, кроме игры в войну, предложить небольшую экскурсию в квартиру Эскобара в Медельине, в которой кокаиновый король скрывал свою семью от своих врагов, в том числе и полиции.