Маленькие безделицы чаще всего и есть залогом уюта в доме. В 21 веке свечи - это элемент декора, а не очень нужная в доме вещь. Тем не менее именно оно помогут превратить дом в место, от которого стает тепло на душе и хочется почаще проводить вечера за чашкой горячего чая в полумраке. А лучше создать романтическую обстановку. Если же есть возможность, то почему бы не сделать подсвечники составляющей экстерьера. Беседка или же сад будут бесподобными настолько, что все пикники или чаепития захочется проводить только в них. Это бюджетные варианты. в одном случае нужно: жестяная банка, дрель, балончик с краской, проволока или нить, а также трафарет. В другом - стеклянная банка, краска, колоры, контуры для витражей, безделушки, которые есть под рукой. Но главное - фантазия.