Каждый человек по своему видит дом мечты, а некоторые люди вообще почему то даже мечтать не смеют о своем прекрасном доме.

Каждый человек по своему видит дом мечты, а некоторые люди вообще почему то даже мечтать не смеют о своем прекрасном доме. Конечно если ты не хиппи, не байкер и не отшельник, то дом это очень важно. Кто то мечтает о замке, кто то о загородной вилле, для кого верх блаженства квартира в многоэтажке в центре города, у каждого свои вкусы и это прекрасно, ведь именно по этому человеческие дома такие разнообразные. Эти шикарные апартаменты находятся в Вегасе и стоят совсем не дорого всего 16,5 миллионов долларов.