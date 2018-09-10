Украшение дверей венками принесет в дом капельку уюта.

Украшение дверей венками принесет в дом капельку уюта. Вот уже и наступила осень. Она тихонько подкралась на наш порог и попросилась в гости на 3 месяца. Чтобы холодные осенние дни превратились в красивое и красочное место, нужно добавить простые элементы декора, которые подарят тепло и уют. Венки на двери - это лучший вариант. Представьте только, вы еще не переступили порог дома, как на душе стало тело, а на лице появилась улыбка. В таком доме, точно хочется остаться и пить чай в осенние будни с близкими людьми.