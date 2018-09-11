Креативно оформленные в виде домиков зоны отдыха, в которых захочет спрятаться от мира любая женщина.

Креативно оформленные в виде домиков зоны отдыха, в которых захочет спрятаться от мира любая женщина. Ни для кого не секрет, что каждый мужчина нуждается в личном пространстве. И в таком месте, где он может отдохнуть от суеты мира, побыть наедине с собой или, наоборот, в компании своих друзей. Но женщинам тоже нужны такие места для расслабления! И в то время как убежище мужчины обычно больше напоминает берлогу, располагаясь где-нибудь в подвале, сарае или гараже, нежные женщины выбирают для своих мест отдыха более романтичные места — такие, как сад, двор или даже побережье. Убранство таких женских убежищ зависит только от фантазии и мастерства хозяйки. У одной это уютный садовый домик, у другой — стилизованная студия для занятий йогой на свежем воздухе, у третьей — удобное местечко с гамаком и цветами, где можно просто спокойно полежать и почитать книгу или послушать любимую музыку.