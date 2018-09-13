Как выглядит 187-летний особняк на побережье Сен-Жан-Кап-Ферра, который недавно был выставлен на продажу.

Мультимиллионеры облюбовали юг Франции еще в прошлом столетии. Промышленники, князья и банкиры возводили себе дворцы на побережье Средиземного моря, а когда фортуна поворачивалась к ним спиной — как к русским аристократам после 1917 года, американцам после краха фондового рынка в 1929-м и многим представителям европейского высшего света после Второй мировой войны, — они уступали свои дома богачам следующего поколения.