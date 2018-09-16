Современная архитектура не стоит на месте и постоянно удивляет своими новыми домами и дизайнами.

Jura – уникальный образец современной архитектуры от компании Lewandowski Architects. Участок площадью 20234 квадратных метра расположен в одном из эксклюзивных районов Англии в поместье Вентвор Истейт, графство Суррей. Трехэтажный особняк (два надземных этажа и один подземный) занимает площадь в 2000 квадратных метров. В данном проекте представлено высочайшее качество исполнения работ. Чистые и современные линии эффектно подчеркнуты стенами из камня, фасадное остекление и ультра-тонкие стеклянные раздвижные двери открывают глазу красоты окружающей лесистой местности. Напольное покрытие из древесины ироко – долговечного, элегантного и удивительно красивого материала – наполняет особняк светом изнутри.