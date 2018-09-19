Как бы ни были удобны и практичны городские многоэтажки, все они скучны и лишены индивидуальности.

Современные жилые дома в некоторых случаях даже можно назвать симпатичными, но от их вида уж точно не перехватывает дыхание. Другое дело — следующие десять домов. Их авторы были настоящими безумцами с поистине потрясающим полетом фантазии, ведь они творили не для того, чтобы эти жилые помещения были доступны по цене и понятны простому обывателю, а для того, чтобы излить в постройке свою душу и отразить настроение!