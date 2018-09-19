Шикарная вилла в Индии, которую хочет приобрести каждый.

Проект Private Villa in Khandala является одной из работ компании GA design. Земельный участок площадью 2044 квадратных метра с видом на долину расположен в 120 километрах от Мумбаи, Индия. Сам дом имеет площадь 1115 квадратных метров. Дизайн виллы выполнен в простом стиле с грубой настенной текстурой, каменной облицовкой и потолками из древесины. В качестве внешнего напольного покрытия широко используется гранит. Крыльцо отличается своей покатой терракотовой крышей, которая поддерживается колоннами с деревянной облицовкой. Вход в дом украшается резными экранами.