В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа.

В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа. Торжественное открытие одного из самых красивых театров в мире состоялось в январе 1875 года. Заглянем внутрь, чтобы увидеть роскошные интерьеры и магический декор Шарля Гарнье.