Перешагнув порог этого заведения, посетители оказываются в рисованной реальности, словно герои комиксов.

Перешагнув порог этого заведения, посетители оказываются в рисованной реальности, словно герои комиксов. Каждая деталь интерьера – от стен и полов до мебели и посуды – выглядит, как элемент анимационной истории. Кафе называется Yeonnam-dong 239-20 и находится в районе Йоннам-донг в Сеуле. Дизайнеры, работавшие над внутренней отделкой, вдохновились популярным корейским телесериалом «W», где главные герои могут пересекаться лишь в фантастическом мире веб-комикса.