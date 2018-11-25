Как спрятать батареи в доме: удачные идеи для интерьера (Фото)

Батареи, особенно старые, обычно не вписываются в интерьер, и порой хочется их чем-нибудь прикрыть. Как же сделать это, чтобы выглядело красиво и не требовало много средств? Есть несколько удачных и нетривиальных идей для интерьера, которые можно взять на вооружение и применить в своём доме: