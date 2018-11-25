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Понедельник, 26.11.2018
Как спрятать батареи в доме: удачные идеи для интерьера (Фото)
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Как спрятать батареи в доме: удачные идеи для интерьера (Фото)

Батареи, особенно старые, обычно не вписываются в интерьер, и порой хочется их чем-нибудь прикрыть. Как же сделать это, чтобы выглядело красиво и не требовало много средств? Есть несколько удачных и нетривиальных идей для интерьера, которые можно взять на вооружение и применить в своём доме:
cpykami.ru
Фото: cpykami.ru
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Интерьер, Дизайн, Идеи для дома, Декор, Батареи, Идеи для интерьера.
22:00 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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