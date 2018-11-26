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Понедельник, 26.11.2018
Когда художник делает мебель: Практичные инсталляции, которые украсят дом (Фото)
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Когда художник делает мебель: Практичные инсталляции, которые украсят дом (Фото)

Джадсон Бомонт (Judson Beaumont) из Ванкувера создаёт такую мебель, которая потрясает воображение, но, вместе с тем, вызывает улыбку. Его вещи невероятны, но, вместе с тем, утилитарны. На самом деле, это творения замечательного художника, который сумел соединить искусство с повседневностью в виде своих смешных мебельных инсталляций.
photochronograph.ru
Фото: photochronograph.ru
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Интерьер, Дом, Мебель, Джадсон Бомонт.
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