Когда художник делает мебель: Практичные инсталляции, которые украсят дом (Фото) Джадсон Бомонт (Judson Beaumont) из Ванкувера создаёт такую мебель, которая потрясает воображение, но, вместе с тем, вызывает улыбку. Его вещи невероятны, но, вместе с тем, утилитарны. На самом деле, это творения замечательного художника, который сумел соединить искусство с повседневностью в виде своих смешных мебельных инсталляций.