Минимализм в спальне: атмосфера релакса и покоя (Фото) Там можно расслабиться после тяжелого трудового дня и отдохнуть. Именно поэтому обустройству спальни нужно уделять особое внимание. Современные дизайнеры отдают предпочтение минимализму. Ведь интерьер в спальне не должен будоражить, а, наоборот, расслаблять.