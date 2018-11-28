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Среда, 28.11.2018
Когда экстерьер - не главное: Дом из старого склада, стоимостью $1,2 млн (Фото)
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Когда экстерьер - не главное: Дом из старого склада, стоимостью $1,2 млн (Фото)

Недавно этот ничем неприметный склад в Брисбене, Австралия, был продан за колоссальные $ 1 230 000. "Что за?" — спросите вы, и ваш вопрос будет вполне логичным, но только до тех пор, пока вы не заглянете внутрь. На самом деле этот склад был реконструирован в стильный дом, который уже прозвали "Самым крутым домом в Брисбене", и сейчас вы узнаете почему. Этот склад был построен в 1950-х годах и на первый взгляд ничем особенным не отличается от других, за исключением того, что недавно он был продан за гигантские 1,230 млн долларов.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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