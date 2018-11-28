Как украсить дом на Новый год 2019: главные цвета и атрибуты

Главными цветами для украшений и различного убранства дома станут желтый, коричневый и серый.

До Нового года осталось чуть больше месяца, а значит, что уже пора подумать о том, как красиво украсить свой дом на праздники. Если правильно подобрать украшения, вы получите не только праздничное настроение, а и привлечете в свой дом удачу.

Символом следующего 2019 года станет Желтая или Огненная Свинья. В отличии от своей предшественницы Собаки, она любит роскошь и дорогое убранство. Но ценит также уют и комфорт. Поэтому, украшая свой дом, необходимо создать в нем роскошную, но в то же время уютную обстановку, ведь беспорядочное оформление жилья гирляндами и серпантином Свинье не понравится.

Сочетайте домашний уют с изысканным декором и получите благосклонность от хозяйки 2019 года.

Чтобы задобрить Свинью важно, чтобы в интерьере присутствовали ее символы – это могут быть наклейки на окна, салфетки для праздничного стола, статуэтки, свечи с изображением свиньи.

Стоит также учесть, что главными цветами для украшений и различного убранства дома станут желтый, коричневый и серый.

Но традиционные – красный, зеленый и золотой тоже будут не лишними.

Чтобы задобрить Свинью используйте в декорациях (игрушки на елку, статуэтки, свечки) в виде желудей, ведь эти животные их очень любят.

Создавая уютную обстановку вашего праздничного жилья вы получите не только хорошее настроение, а и отличную позитивную установку на следующий год.