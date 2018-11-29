Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи

Новогодняя ель – неотъемлемый атрибут новогоднего торжества. Большая или маленькая, живая или искусственная, елочка создает новогоднюю атмосферу и поднимает настроение. Сегодня существует множество вариантов украшения новогодней красавицы для дома и офиса, для детского учреждения, тематические и, конечно, креативные.
Елочка в ретро стиле
Для большинства людей Новый Год – праздник семейный, а процесс украшения основного новогоднего символа символизирует не только приход праздничных дней, но и связь поколений. Если у вас в ящике хранится множество старинных игрушек, с каждой из которых связано много детских воспоминаний, вопрос "как нарядить пушистую елку к грядущему 2019 году" не так актуален, ведь традиционно ретро украшения размещаются на ветвях красавицы в хаотичном порядке. Дополнить композицию можно дождиком и гирляндами, а также конфетами, искать которые будет особенно приятно, разбирая елку после праздников.
Главное, не забудьте, что в продолжение семейной традиции в 2019 году ваша коллекция игрушек должна пополниться как минимум одним елочным украшением с изображением символа года – милой розовой свинки!
В едином цвете
Не так давно появились так называемые "европейские" варианты дизайна зимней красавицы. Так, зимой 2018-2019 года в тренде будет елочка, декорированная игрушками одного цвета. Причем размер, фактура и форма елочных игрушек может быть разной. Главное – идеальное совпадение оттенка.
Планируя, как украсить елку в едином оттенке на 2019 год, можно остановиться на разных модных цветах этого сезона, но лучше всего на зеленой елке будут смотреться:
Для белой искусственной ели также подойдут нежные оттенки лиловый, голубой, розовый или бирюзовый.
Радужная елочка
Не можете остановиться на каком-то одном цвете – мы расскажем, как нарядить на 2019 год необычную елку в радужном стиле. Для этого потребуется 7 комплектов игрушек в основных цветах радуги, от красного до фиолетового.
Развешивать украшения можно одним из трех способов:
Двухцветное украшение
Более классический вариант для тех, кто ищет рекомендации, как украсить живую или искусственную елку в 2018-2019 году – стильная двухцветная композиция.
Лучше всего сочетаются:
Также можно создать эксклюзивный дизайн в полутонах, сочетая основной цвет с несколькими более мягкими оттенками.
Спиральный дизайн
Интересное решение для всех, кто ищет свежие идеи, как оригинально и небанально украсить большую елку на 2019 год с учетом основных модных тенденций.
Спиральный дизайн может быть выполнен разными способами. Также возможно самое разное сочетание оттенков. Главный принцип – расположение игрушек и гирлянд рядами по спирали от макушки до основания, что создает необычный эффект.
Креативные елки
Сегодня все чаще в офисах, учебных заведениях и обычных квартирах можно увидеть креативные новогодние елочки. Причин тому несколько:
Ель на потолке
Идея уже не нова, зато каждый год находится несколько кардинально новых интерпретация потолочной елки.
Можно, конечно, закрепить под потолком и настоящую зеленую красавицу, но лучше выбрать более простой в плане реализации и более неординарный вариант.
Вкусная елочка
Существует множество вариантов кулинарных композиций, при создании которых можно использовать:
Елка-неведимка
Оригинальное решение, которое заключается в подвешивании елочных игрушек на прозрачной практически невидимой леске. Создается впечатление, что они парят в воздухе, создавая очертание новогодней елки. Выглядит очень красиво и необычно.
Тематические варианты
Создать свою неординарную новогоднюю красавицу можно из любых подручных материалов.
Для этого потребуется только немного времени и творческий подход. Такая эксклюзивная тематическая композиция сможет украсить витрину магазина, стойку ресепшн, офисное помещение или личный рабочий стол.