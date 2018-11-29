Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи

Задумываетесь о том, как можно красиво нарядить елку на Новый 2019 год – мы расскажем все о том, как оригинально украсить традиционную зеленую красавицу.

Новогодняя ель – неотъемлемый атрибут новогоднего торжества. Большая или маленькая, живая или искусственная, елочка создает новогоднюю атмосферу и поднимает настроение. Сегодня существует множество вариантов украшения новогодней красавицы для дома и офиса, для детского учреждения, тематические и, конечно, креативные.

Елочка в ретро стиле

Для большинства людей Новый Год – праздник семейный, а процесс украшения основного новогоднего символа символизирует не только приход праздничных дней, но и связь поколений. Если у вас в ящике хранится множество старинных игрушек, с каждой из которых связано много детских воспоминаний, вопрос "как нарядить пушистую елку к грядущему 2019 году" не так актуален, ведь традиционно ретро украшения размещаются на ветвях красавицы в хаотичном порядке. Дополнить композицию можно дождиком и гирляндами, а также конфетами, искать которые будет особенно приятно, разбирая елку после праздников.

Главное, не забудьте, что в продолжение семейной традиции в 2019 году ваша коллекция игрушек должна пополниться как минимум одним елочным украшением с изображением символа года – милой розовой свинки!

В едином цвете

Не так давно появились так называемые "европейские" варианты дизайна зимней красавицы. Так, зимой 2018-2019 года в тренде будет елочка, декорированная игрушками одного цвета. Причем размер, фактура и форма елочных игрушек может быть разной. Главное – идеальное совпадение оттенка.

Планируя, как украсить елку в едином оттенке на 2019 год, можно остановиться на разных модных цветах этого сезона, но лучше всего на зеленой елке будут смотреться:

золото;

серебро;

ультрафиолет;

красный;

оранжевый;

желтый.

Для белой искусственной ели также подойдут нежные оттенки лиловый, голубой, розовый или бирюзовый.

Радужная елочка

Не можете остановиться на каком-то одном цвете – мы расскажем, как нарядить на 2019 год необычную елку в радужном стиле. Для этого потребуется 7 комплектов игрушек в основных цветах радуги, от красного до фиолетового.

Развешивать украшения можно одним из трех способов:

по спирали;

кругами;

вертикальными полосами.

Двухцветное украшение

Более классический вариант для тех, кто ищет рекомендации, как украсить живую или искусственную елку в 2018-2019 году – стильная двухцветная композиция.

Лучше всего сочетаются:

золото + красный;

золото + серебро;

золото + коричневый или терракотовый;

белый + голубой;

желтый (золотой) + зеленый;

сиреневый + розовый или лиловый.

Также можно создать эксклюзивный дизайн в полутонах, сочетая основной цвет с несколькими более мягкими оттенками.

Спиральный дизайн

Интересное решение для всех, кто ищет свежие идеи, как оригинально и небанально украсить большую елку на 2019 год с учетом основных модных тенденций.

Спиральный дизайн может быть выполнен разными способами. Также возможно самое разное сочетание оттенков. Главный принцип – расположение игрушек и гирлянд рядами по спирали от макушки до основания, что создает необычный эффект.

Креативные елки

Сегодня все чаще в офисах, учебных заведениях и обычных квартирах можно увидеть креативные новогодние елочки. Причин тому несколько:

эффект "вау", ведь такая елочка точно не останется незамеченной;

экономия места, что является весомым аргументов для помещений небольшого объема;

бережное отношение к природе, ведь креативная елочка поможет сохранить жизнь настоящей лесной красавице;

практичность, так как многие альтернативные варианты безопасны для малышей и животных;

сам процесс реализации идеи, в котором может участвовать весь коллектив или все члены семьи.

Ель на потолке

Идея уже не нова, зато каждый год находится несколько кардинально новых интерпретация потолочной елки.

Можно, конечно, закрепить под потолком и настоящую зеленую красавицу, но лучше выбрать более простой в плане реализации и более неординарный вариант.

Вкусная елочка

Существует множество вариантов кулинарных композиций, при создании которых можно использовать:

конфеты;

печенье;

фрукты;

овощи и др.

Елка-неведимка

Оригинальное решение, которое заключается в подвешивании елочных игрушек на прозрачной практически невидимой леске. Создается впечатление, что они парят в воздухе, создавая очертание новогодней елки. Выглядит очень красиво и необычно.

Тематические варианты

Создать свою неординарную новогоднюю красавицу можно из любых подручных материалов.

Для этого потребуется только немного времени и творческий подход. Такая эксклюзивная тематическая композиция сможет украсить витрину магазина, стойку ресепшн, офисное помещение или личный рабочий стол.