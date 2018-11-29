Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол

2019 год по восточному гороскопу - год Желтой Земляной Свиньи (Кабана).

Чтобы задобрить символ наступающего года, хозяйке придется постараться и заранее продумать большой список блюд.

Согласно китайской мифологии, Кабан не столь капризен в выборе еды, нежели Собака - символ уходящего 2018-го.

Поэтому Свинке понравится многообразие на новогоднем столе - всевозможное мясо, рыба, блюда из бобовых, оригинальные салаты, фрукты и пышные десерты.

Также считается, что Кабану нравятся каши и отруби - он точно оценит запеченное мясо с крупами в качестве начинки и множество выпечки.

Можно поставить на новогодний стол тарелку с разнообразным хлебом.

Лучше испеченным своими руками или глиняную/керамическую миску с пшеницей - в качестве декора.

Еще тотем 2019 года ценит порядок и красоту, поэтому необходимо непременно постараться с сервировкой стола.

На столе должна присутствовать:

праздничная скатерть;

красивая посуда;

изысканные салфетки;

яркие, желательно желтые свечи;

в центре стола можно поставить фигурку или статуэтку Свиньи.

Что нельзя ставить на новогодний стол 2019, так это свинину, а также все, что с ней связано - сало, ветчину, колбасу, паштет и так далее.

В народе говорят, что блюд с этим мясом стоит избегать из уважения к хозяйке наступающего года, однако блюда можно и нужно оформить в виде свинки - и Кабана уважите, и гостей повеселите.

Также не забывайте, что Свинья предпочитает натуральные продукты, поэтому в эту новогоднюю ночь лучше отказаться от магазинных полуфабрикатов и фаст-фуда.