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Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол

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Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол
18:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

2019 год по восточному гороскопу - год Желтой Земляной Свиньи (Кабана).

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Чтобы задобрить символ наступающего года, хозяйке придется постараться и заранее продумать большой список блюд.

Согласно китайской мифологии, Кабан не столь капризен в выборе еды, нежели Собака - символ уходящего 2018-го.

Поэтому Свинке понравится многообразие на новогоднем столе - всевозможное мясо, рыба, блюда из бобовых, оригинальные салаты, фрукты и пышные десерты.

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Также считается, что Кабану нравятся каши и отруби - он точно оценит запеченное мясо с крупами в качестве начинки и множество выпечки.

Можно поставить на новогодний стол тарелку с разнообразным хлебом.

Лучше испеченным своими руками или глиняную/керамическую миску с пшеницей - в качестве декора.

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Еще тотем 2019 года ценит порядок и красоту, поэтому необходимо непременно постараться с сервировкой стола.

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На столе должна присутствовать:

  • праздничная скатерть;
  • красивая посуда;
  • изысканные салфетки;
  • яркие, желательно желтые свечи;
  • в центре стола можно поставить фигурку или статуэтку Свиньи.

Что нельзя ставить на новогодний стол 2019, так это свинину, а также все, что с ней связано - сало, ветчину, колбасу, паштет и так далее.

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В народе говорят, что блюд с этим мясом стоит избегать из уважения к хозяйке наступающего года, однако блюда можно и нужно оформить в виде свинки - и Кабана уважите, и гостей повеселите.

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Также не забывайте, что Свинья предпочитает натуральные продукты, поэтому в эту новогоднюю ночь лучше отказаться от магазинных полуфабрикатов и фаст-фуда. 

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